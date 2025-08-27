Власти Владивостока опубликовали список зон, где запрещено ездить на электросамокатах

Администрация Владивостока после громких заявлений главы Константина Шестакова о введении полного запрета на езду на электросамокатах в местах массового пребывания граждан и в ночное время опубликовала список зон, на которые распространяются эти правила. Под полный запрет попала набережная Спортивной гавани, центральная площадь, мемориал на Корабельной набережной и мостовые сооружения. Ночью перемещаться на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) будет нельзя только по шести зонам в центре города, сообщает ИА PrimaMedia.