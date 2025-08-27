Власти Владивостока опубликовали список зон, где запрещено ездить на электросамокатах

Администрация Владивостока после громких заявлений главы Константина Шестакова о введении полного запрета на езду на электросамокатах в местах массового пребывания граждан и в ночное время опубликовала список зон, на которые распространяются эти правила. Под полный запрет попала набережная Спортивной гавани, центральная площадь, мемориал на Корабельной набережной и мостовые сооружения. Ночью перемещаться на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) будет нельзя только по шести зонам в центре города, сообщает ИА PrimaMedia.
Масштабные ограничения для пользователей электросамокатов глава города анонсировал на прошлой неделе.
«Введём запрет на пользование электросамокатами с 22:00 до 7 утра, а также в местах массового пребывания людей», — объявил Шестаков в своем ТГ-канале (18+).
Сегодня, 27 августа, градоначальник подписал постановление об утверждении перечня медленных зон эксплуатации, зон запрета эксплуатации средств индивидуальной мобильности на территории Владивостокского городского округа. Из него следует, что местами массового превыбания власти города считают только несколько зон.
Так, на постоянной основе запрет на использование электросамокатов вводится для набережной Спортивной гавани, площади Борцов Революции, мемориального ансамбля памяти моряков торгового флота, погибших в годы Великой Отечественной войны, на Корабельной набережной, а также Золотого, Русского, Рудневского и Второреченского мостов, а также Некрасовского путепровода. Впрочем, по логике, на мостовые переходы нельзя было заезжать на СИМ и ранее.
Анонсированный главой запрет на ночное использование электросамокатов (с 22 до 7 часов) коснется только шести зон в центре города:
— ул. Семёновская: от пересечения с ул. Пограничной до пересечения с ул. Уборевича;
— от стадиона Динамо до пересечения с ул. Уборевича;
— ул. Светланская: от пересечения с ул. Пограничной до пересечения с ул. Корабельная Набережная в районе дома № 66 по ул. Светланской;
— ул. Алеутская: от пересечения с ул. Уткинской до пересечения с ул. 1-я Морская;
— ул. Тигровая: от пересечения с ул. Светланской до пересечения с ул. 1-я Морская;
— пр-т Океанский: от пересечения с ул. Светланской до пересечения с ул. Октябрьской.
Также в городе расширят сеть автоматических камер, фиксирующих нарушения ПДД, и оборудуют новые пешеходные переходы.