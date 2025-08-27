В Липецкой области отремонтируют дорогу Вязово — Сезеново

Двухполосная трасса была построена 35 лет назад, и с тех пор капитально не обновлялась. Подрядчик восстановил кромку, уложил два слоя нового покрытия из асфальтобетона, укрепил щебнем обочины, привел в порядок остановочные и разворотную площадки, заасфальтировал съезды и примыкания. В настоящее время завершаются ремонт водопропускных труб и замена барьерного ограждения. Специалистам также предстоит обновить знаки и нанести разметку. По контракту работы должны быть завершены до конца октября этого года.