В Липецкой области отремонтируют дорогу Вязово — Сезеново

Ремонт автодороги Вязово — Сезеново длиной 5,7 км в Липецкой области вышел на финальную стадию. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном проектном офисе администрации области.
Двухполосная трасса была построена 35 лет назад, и с тех пор капитально не обновлялась. Подрядчик восстановил кромку, уложил два слоя нового покрытия из асфальтобетона, укрепил щебнем обочины, привел в порядок остановочные и разворотную площадки, заасфальтировал съезды и примыкания. В настоящее время завершаются ремонт водопропускных труб и замена барьерного ограждения. Специалистам также предстоит обновить знаки и нанести разметку. По контракту работы должны быть завершены до конца октября этого года.
Село Сезеново, история которого началась еще в XVII веке, сегодня — это место притяжения для туристов и паломников. Там находятся Сезеновский Иоанно-Казанский женский монастырь и пруд длиной более 2 км. Также в селе создан культурно-туристический комплекс «Сезеново» с частным музеем и курантами, которые бьют каждый час.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.