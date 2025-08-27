Сенатор из Новосибирска Карелин отметил проявления русского гуманизма на «Технопроме»

«Это обособленный компьютер, независимый от интернета, с огромной емкостью — тысячи томов текстов. Через камеру происходит восприятие окружающего мира, которое затем преобразуется в емкое описание и передается пользователю через наушники. Это не только наша разработка, но и проявление русского гуманизма — забота о людях с ограниченными возможностями», — подчеркнул сенатор.