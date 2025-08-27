В Аларской районной больнице Приангарья откроют женскую консультацию

Подготовка к открытию новой женской консультации завершается в Аларской районной больнице Иркутской области. Медучреждение возводят по нацпроекту «Семья», сообщили в минздраве Приангарья.
Женская консультация в Аларском районе станет одной из восьми, которые открываются в регионе на базе существующих поликлиник. Аналогичные подразделения в настоящее время обустраивают в Иркутске, а также в Заларинском, Осинском, Куйтунском, Слюдянском, Качугском и Боханском районах для сельского населения. Еще одну женскую консультацию создадут в поселке Грановщина Иркутского района — для ее размещения возведут новое здание.
«Открытие женской консультации в Аларском районе — важный шаг в повышении доступности и качества медицинской помощи для женщин, проживающих в сельской местности. В новых учреждениях пациенткам будет предоставляться широкий спектр помощи, включая профилактические осмотры, наблюдение за беременностью и подготовку к родам. Особое внимание будет уделено планированию семьи, а также женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора, которым будет оказана психологическая поддержка», — отметил глава Министерства здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.