В Аларской районной больнице Приангарья откроют женскую консультацию

Женская консультация в Аларском районе станет одной из восьми, которые открываются в регионе на базе существующих поликлиник. Аналогичные подразделения в настоящее время обустраивают в Иркутске, а также в Заларинском, Осинском, Куйтунском, Слюдянском, Качугском и Боханском районах для сельского населения. Еще одну женскую консультацию создадут в поселке Грановщина Иркутского района — для ее размещения возведут новое здание.