Предпринимателям Красноярского края окажут поддержку для развития бизнеса

Максимальный размер гранта составляет 500 тыс. рублей, для резидентов Арктической зоны — 1 млн рублей.

Источник: Национальные проекты России

Молодые и социальные предприниматели Красноярского края могут принять участие в конкурсе на предоставление грантов для развития бизнеса. Поддержка оказывается в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в агентстве развития малого и среднего предпринимательства региона.

Максимальный размер гранта составляет 500 тыс. рублей, для резидентов Арктической зоны — 1 млн рублей. Средства можно потратить на аренду помещения, приобретение оборудования для ремонта, оплату коммунальных услуг, расходные материалы для производства продукции и оказания услуг. Приоритетами при выборе будут проекты, направленные на производство продукции, решение локальных проблем в социальной и потребительской отрасли территориального размещения бизнеса.

В прошлом году получатели грантов потратили деньги на развитие частных детских садов, открытие центров дополнительного образования, производство хлебобулочных изделий и другие. Для создания проекта на счете предпринимателя должно быть не менее 25% собственных средств в размере от стоимости реализации инициативы.

Кроме того, для участия в конкурсе предпринимателям, впервые получившим статус социального предприятия, необходимо иметь сертификат о прохождении обучения в центре «Мой бизнес» Красноярского края или на Цифровой платформе МСП.РФ, которое проводится по нацпроекту. Заявки на получение гранта принимаются до 28 сентября 2025 года в системе «Электронный бюджет». Узнать подробности участия можно по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.