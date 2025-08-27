Предпринимателям Красноярского края окажут поддержку для развития бизнеса

Кроме того, для участия в конкурсе предпринимателям, впервые получившим статус социального предприятия, необходимо иметь сертификат о прохождении обучения в центре «Мой бизнес» Красноярского края или на Цифровой платформе МСП.РФ, которое проводится по нацпроекту. Заявки на получение гранта принимаются до 28 сентября 2025 года в системе «Электронный бюджет». Узнать подробности участия можно по ссылке.