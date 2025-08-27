В Татарстане выявлены случаи нового штамма коронавируса «Стратус». Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции, посвященной санитарно-эпидемиологической обстановке за август 2025 года.
По последним данным, в регионе зафиксированы единичные случаи (не более трех) заражения новым штаммом «Стратус». При этом доминирующим остается штамм «Омикрон». Специалисты подчеркивают, что новый штамм не имеет особых характеристик, требующих дополнительных мер реагирования. Авдонина отметила, что на протяжении последних лет не существует специфического лечения для отдельных штаммов вируса, и стандартные методы профилактики остаются эффективными — важно лишь не забывать о них и своевременно применять.
Текущая ситуация демонстрирует положительную динамику: за неделю зарегистрировано 194 случая заболевания, что на 12% меньше показателей предыдущей недели и на 9% ниже аналогичных показателей прошлого периода. В 96% случаев заболевание протекает как ОРВИ. Авдонина подчеркнула, что в целом эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в республике оценивается как стабильная.