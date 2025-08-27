В Татарстане выявлены случаи нового штамма коронавируса «Стратус»

По последним данным, в регионе зафиксированы единичные случаи (не более трех) заражения новым штаммом «Стратус». При этом доминирующим остается штамм «Омикрон». Специалисты подчеркивают, что новый штамм не имеет особых характеристик, требующих дополнительных мер реагирования. Авдонина отметила, что на протяжении последних лет не существует специфического лечения для отдельных штаммов вируса, и стандартные методы профилактики остаются эффективными — важно лишь не забывать о них и своевременно применять.