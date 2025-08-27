В Пермском крае прокуратура помогла восстановить права инвалида

Чусовская городская прокуратура Пермского края провела проверку по обращению местного жителя и выявила нарушения социальных прав инвалида.
Установлено, что прикамцу в соответствии с индивидуальной программой реабилитации определено предоставление абсорбирующего нижнего белья. Но территориальный орган краевого Фонда обязательного и пенсионного страхования уклонялся от исполнения этой обязанности, в результате инвалид вынужден был покупать нужные средства за свой счет.
Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возмещении расходов, понесенных гражданином в связи с самостоятельной покупкой средств реабилитации.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора, в пользу инвалида взыскано 12 тысяч рублей с Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю. Решение суда исполнено в полном объеме.