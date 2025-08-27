В Пермском крае прокуратура помогла восстановить права инвалида

Установлено, что прикамцу в соответствии с индивидуальной программой реабилитации определено предоставление абсорбирующего нижнего белья. Но территориальный орган краевого Фонда обязательного и пенсионного страхования уклонялся от исполнения этой обязанности, в результате инвалид вынужден был покупать нужные средства за свой счет.