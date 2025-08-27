В двух селах Саратовской области появится интернет

Новое телеком-оборудование установила компания «МегаФон» в селах Гусево и Меловое Красноармейского района Саратовской области. В соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» более 600 местных жителей могут пользоваться интернетом, сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
После запуска базовых станций мобильный интернет на скорости до 75 Мбит/с стал доступен в жилых домах, фельдшерско-акушерских пунктах и административных зданиях. Теперь сельчанам не нужно ездить в районный центр для решения бытовых вопросов или оформления документов.
«Подключение сельских территорий к высокоскоростному интернету — стратегическая инвестиция в будущее нашего региона. Партнерские проекты государства и бизнеса позволяют местным жителям получать те же цифровые возможности, что и горожанам. Благодаря этому молодежь может профессионально расти, не покидая родные места, а местные предприниматели — расширять бизнес с помощью современных онлайн-инструментов», — отметил министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.