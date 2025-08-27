Юго-восточный обход Симферополя откроют к сентябрю

Юго-восточный обход Симферополя — это четырехполосная дорога категории 1B.Главная цель новой трассы — уменьшить транзитный поток в Симферополе и перенаправить транспорт с «Тавриды» на Южный берег Крыма. Новая автомобильная трасса будет рассчитана на пропуск до 8 тысяч машин в сутки. Ограничение скорости на ней составит 90 километров в час.