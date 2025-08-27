Ричмонд
Юго-восточный обход Симферополя откроют к сентябрю

Новая трасса сможет пропускать до 8 тысяч автомобилей в сутки.

Источник: Комсомольская правда

К концу текущей недели в Крыму намерены запустить движение по юго-восточному обходу Симферополя. Новая трасса избавит крымскую столицу от пробок, сокращая время в пути от трассы «Таврида» до Перевального примерно на полтора часа. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства сообщили в строительном управлении компании АО «ВАД».

Трасса длиной чуть больше 25 километров соединяет село Заречное с Перевальным. Строительство велось с ноября 2022 года.

«Движение в обход Симферополя на участке Донское — Перевальное планируется открыть для водителей в конце августа», — сообщил подрядчик.

Юго-восточный обход Симферополя — это четырехполосная дорога категории 1B.Главная цель новой трассы — уменьшить транзитный поток в Симферополе и перенаправить транспорт с «Тавриды» на Южный берег Крыма. Новая автомобильная трасса будет рассчитана на пропуск до 8 тысяч машин в сутки. Ограничение скорости на ней составит 90 километров в час.