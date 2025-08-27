День белорусской письменности пройдет в Лиде в начале осени

МИНСК, 27 авг — Sputnik. Празднование XXXII День белорусской письменности пройдет
Езерский отметил, что в концепцию праздника в этом году включено несколько тем, затрагивающих как юбилеи классиков белорусской литературы, так и годовщину со Дня победы и Год благоустройства.
«Это конечно же 80-летие Победы советского народа в Великой отечественной войне, естественно у нас идет год благоустройства, который объявлен в Республике Беларусь… Есть юбилейные даты, помимо юбилеев классиков белорусской литературы, 500-летие первой публикации книги на белорусских землях — книги “Апостол” Франциска Скорины», — подчеркнул замминистра информации.
Мероприятия уже стартовали, так, 26 августа состоялся финал конкурса юных чтецов «Живая классика».
3 сентября из Минска отправится научно-просветительская экспедиция «К святыням науки», в рамках которой будет подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством информации и Белорусской православной церковью.
Маршрут экспедиции пройдет через несколько городов, включая Святое Поле, Зельву, Козловщину, Дятлово, Ошмяны, Ивье, и завершится в Лиде.
Особое внимание на празднике уделят региональным писателям.
«Мы впервые выделим большими павильонами региональные площадки, каждая область готовится для того, чтобы презентовать свой литературный потенциал, свои новинки в книгоиздании, региональные союзы писателей широко будут представлены делегациями писателей, у любителей литературы, белорусской литературы будет возможность встретиться с писателями» — отметил Езерский.
Также в сентябре в Минске пройдет день города, для горожан и туристов проведут масштабные мероприятия.