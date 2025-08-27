В городе Добрянке Пермского края открылся социальный кинозал

Торжественное открытие нового культурного пространства — социального кинозала — состоялось на улице Жуковского в городе Добрянке Пермского края. Как сообщили в Добрянском городском округе, кинозал открылся по нацпроекту «Семья».
Важный для культурной жизни города объект начал работу в здании Добрянского историко-краеведческого музея. Социальный кинозал станет площадкой для демонстрации лучших документальных и художественных фильмов, организации встреч, лекций и мастер-классов как для взрослых, так и для детей.
После церемонии открытия зрители могли посмотреть документальный фильм Анны Богучанской «Защитники духа», рассказывающий о героях Великой Отечественной войны. Гости делились своими мыслями и впечатлениями, отметив важность подобных мероприятий для сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.