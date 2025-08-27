В Бердском заливе в Новосибирске сел самолёт-амфибия Че-24

Во вторник, 26 августа, жители и гости Новосибирской области стали свидетелями редкой демонстрации — самолёт-амфибия совершил посадку и взлет на воде Бердского залива.
Над акваторией Бердского залива пролетел и успешно приземлился самолёт-амфибия, который затем без проблем поднялся в воздух. Пилот продемонстрировал уверенное управление, завершив манёвр дружеским взмахом крыльев в сторону оператора, фиксировавшего событие на видео.
Судя по информации телеграм-канала ACT-54 Black, это была модель Че-24, производимая в Самаре. Кроме того, заказы на лицензионное производство подобных аппаратов принимает Сибирский авиационный центр, что создаёт возможность появления таких машин в регионе и проведения аналогичных показательных полётов в будущем.