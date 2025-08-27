Губернатор посетил новый корпус образовательного центра «Траектория»

Августовская городская педагогическая конференция — 2025 состоялась 26 августа в новом корпусе образовательного центра «Траектория». На мероприятии в рамках Воронежского городского образовательного форума «Образование Воронежа: историческая память и преемственность» присутствовал губернатор Александр Гусев.
Новый корпус с символичным названием «Наука» построен по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». Учреждение рассчитано на 1575 мест. Как рассказал директор образовательного центра «Траектория» Алексей Фактор, в корпусе «Наука» создана среда для раннего погружения в научную, инженерную и исследовательскую деятельность: технопарк «Полигон будущего», детское конструкторское бюро, естественно-научные лаборатории, музейные и волонтерские пространства.
Глава региона, выступая с приветственным словом, обратил внимание на позитивные изменения в сфере образования области. Так, успешно завершилась реализация нацпроекта «Образование». Сейчас регион приступил к воплощению нацпроекта «Молодежь и дети».
У нас в регионе благодаря нацпроектам достаточно много строится всего, появились десятки новых и обновленных социальных, инфраструктурных объектов. Поздравляю всех педагогов, в руки которых мы передаем этот замечательный образовательный центр. Но новое здание — это всего лишь материальное, а душой, смыслом его наполняют, безусловно, люди. И я уверен, что наши воронежские педагоги искренне любят свою работу, несут детям не только знания, но и добро, человечность, прививают патриотизм.
Губернатор подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить внедрению современных образовательных технологий и созданию условий для развития способностей детей:
«Бесспорным приоритетом остается воспитательный процесс в год и защитника Отечества, и 80-летия Великой Победы. Особенно важно формировать у детей уважение к историческому наследию нашего Отечества, искреннюю любовь к Родине, гордость за подвиги предков и современников. Дорогие друзья, всех нас ждет напряженная и очень ответственная пора, но с такой командой профессионалов, я уверен, у нас все, безусловно, получится».
Затем состоялось пленарное заседание форума, предварившее конференцию педагогов. В ходе докладов прозвучал ряд инициатив. Так, директор «Центра тактической подготовки» Денис Рубащенко выступил с предложением возобновить несение школьниками почетного караула у вечного огня рядом с музеем-диорамой. Губернатор пообещал поручить рассмотреть все инициативы подробнее.
В завершение встречи глава региона вручил награды лучшим педагогам области.