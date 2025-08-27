Губернатор посетил новый корпус образовательного центра «Траектория»

У нас в регионе благодаря нацпроектам достаточно много строится всего, появились десятки новых и обновленных социальных, инфраструктурных объектов. Поздравляю всех педагогов, в руки которых мы передаем этот замечательный образовательный центр. Но новое здание — это всего лишь материальное, а душой, смыслом его наполняют, безусловно, люди. И я уверен, что наши воронежские педагоги искренне любят свою работу, несут детям не только знания, но и добро, человечность, прививают патриотизм.