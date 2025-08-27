В Подмосковье планируется привить от гриппа свыше 1,1 млн детей

«Вакцинация является единственным и самым надежным способом профилактики гриппа и его опасных осложнений. Чтобы иммунитет успел сформироваться, важно сделать прививку как можно скорее. В этом году планируется привить от гриппа более 1,1 млн детей. В ближайшее время начнем масштабную кампанию по вакцинации взрослого населения», — привели в тексте слова зампреда правительства, министра здравоохранения региона Максима Забелина.