В Башкирии запустят дополнительные автобусные рейсы Уфа — Белорецк — Учалы

Выйдут автобусы на маршрут в конце лета.

Источник: Комсомольская правда

С 30 августа в Башкирии начнут курсировать дополнительные междугородние автобусы по маршруту Уфа — Белорецк — Учалы. Об этом сообщила пресс-служба государственного перевозчика «Башавтотранс».

Согласно расписанию, ежедневные рейсы будут отправляться из Учалов в 6:30 утра, из Белорецка — в 8:00, а с Южного автовокзала Уфы — в 17:00. В перевозчике уточнили, что все указанное время соответствует местному времени.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.