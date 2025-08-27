Эксперт назвал причину срыва вечерних рейсов автобусов в Краснодаре

В настоящее время в Краснодаре только 17 маршрутов работают по новой системе финансирования. По словам Петрова, эти перевозчики получают фиксированную оплату за каждый выполненный рейс, что гарантирует выполнение даже маловостребованных вечерних маршрутов. В то же время остальные 103 маршрута из 120 продолжают работать по старой схеме, где доход предприятия напрямую зависит от собранной с пассажиров выручки.