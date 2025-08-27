Эксперт назвал причину срыва вечерних рейсов автобусов в Краснодаре

Президент Союза транспортников Краснодарского края Иван Петров прокомментировал систематические нарушения расписания конечных рейсов автобусов в кубанской столице. По мнению эксперта, основная причина проблемы заключается в доминировании нерегулируемых тарифов, по которым работает большинство местных перевозчиков, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Отвечая на вопрос школьника о невозможности уехать вечером из поселка Индустриального, Петров пояснил, что при нерегулируемом тарифе перевозчикам экономически невыгодно выполнять рейсы с малым количеством пассажиров. В настоящее время город активно внедряет систему брутто-контрактов, где ключевым требованием становится строгое соблюдение графика движения независимо от заполняемости транспорта.
В настоящее время в Краснодаре только 17 маршрутов работают по новой системе финансирования. По словам Петрова, эти перевозчики получают фиксированную оплату за каждый выполненный рейс, что гарантирует выполнение даже маловостребованных вечерних маршрутов. В то же время остальные 103 маршрута из 120 продолжают работать по старой схеме, где доход предприятия напрямую зависит от собранной с пассажиров выручки.
Глава транспортного союза отметил, что за прошлый год коммерческими перевозчиками было приобретено 85 современных автобусов большого класса. Для повышения эффективности работы всего общественного транспорта эксперт предложил расширить сеть выделенных полос, что позволит увеличить скорость движения и сделает поездки более комфортными для жителей города, пишет «Ъ-Кубань».
Напомним, что перевод всего общественного транспорта Краснодара на нерегулируемые тарифы начался еще в 2019 году. Тогда городские власти заверяли, что это не приведет к росту стоимости проезда, а напротив, повысит качество обслуживания пассажиров.
Ранее власти Краснодара объяснили, почему транспорт не станет круглосуточным. Сейчас трамваи и троллейбусы работают с 5:00 до 00:00.