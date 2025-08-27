В Перми продлят работу автобусов и трамваев для гостей фестиваля «Ночь города»

В Перми перекроют для движения ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Попова и ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Пермской. Автобусы маршрутов № 2, № 6, № 10, № 14, № 15, № 20, № 49, № 50, № 53, № 67, № 81, № 7 т начнут курсировать в объезд, № 35 и № 46 — без заезда на ул. Ленина. Трамваи маршрута № 5 запустят через улицы Революции, Горького и Ленина, № 11 — по ул. Ленина вместо ул. Революции.