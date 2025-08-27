В Перми продлят работу автобусов и трамваев для гостей фестиваля «Ночь города»

На городской эспланаде Перми 30 августа пройдет заключительное мероприятие Большого летнего фестиваля «Ночь города». В ночь на 31 августа городские власти для гостей фестиваля продлят движение общественного транспорта, а также перенаправят несколько маршрутов.
В Перми перекроют для движения ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Попова и ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Пермской. Автобусы маршрутов № 2, № 6, № 10, № 14, № 15, № 20, № 49, № 50, № 53, № 67, № 81, № 7 т начнут курсировать в объезд, № 35 и № 46 — без заезда на ул. Ленина. Трамваи маршрута № 5 запустят через улицы Революции, Горького и Ленина, № 11 — по ул. Ленина вместо ул. Революции.
Дополнительные рейсы в ночь на 31 августа назначат для автобусных маршрутов: № 2, № 6, № 15, № 53 и № 60 — в правобережную часть Перми; № 3, № 10, № 36 и № 72 — в Индустриальный район; № 1, № 10, № 67, № 81 — в Мотовилихинский район; № 32, 77, 78 — в Орджоникидзевский район; № 14, 50, 67, 74 — в Дзержинский район; № 14, 50, 51, 74 — в Свердловский район.
В Мотовилихинский район ночью жителей Перми отправят трамваи маршрутов № 4 и № 7, в Свердловский район — № 5.
Хедлайнером заключительного дня фестиваля «Ночь города» в Перми станет легендарная группа «Кино». По предварительной информации, концерт начнется в 22:00.