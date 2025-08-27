Первый в России туристический гастропоезд в Таганроге встретили с джаз-оркестром

— Встреча с Таганрогом для гостей началась со знакомства с нашим джазовым оркестром имени Парнаха. Также в программе — прогулка по рыбацкой деревне Богудония, дегустация свежей рыбы, приготовленной по донским рецептам. Туристы посетят театр и прокатятся на ретротрамвае, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.