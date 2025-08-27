Ричмонд
Первый в России туристический гастропоезд в Таганроге встретили с джаз-оркестром

В Таганрог прибыл туристический гастропоезд.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге встретили первый в России туристический гастропоезд. Об этом 27 августа рассказала глава города Светлана Камбулова.

— Встреча с Таганрогом для гостей началась со знакомства с нашим джазовым оркестром имени Парнаха. Также в программе — прогулка по рыбацкой деревне Богудония, дегустация свежей рыбы, приготовленной по донским рецептам. Туристы посетят театр и прокатятся на ретротрамвае, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.

Глава приморского города выразила уверенность, что Таганрог покорит путешественников своим культурным наследием и богатством гастрономических предложений.

— Приятно отметить, что одним из ключевых пунктов маршрута оказался наш город. Здесь туристы проведут весь день, их ожидает насыщенная программа, — добавила Светлана Камбулова.

Напомним, 24 августа круизный поезд отправился по маршруту Москва — Майкоп — Краснодар — Таганрог — Москва. Цель проекта — популяризация внутреннего туризма и продвижение уникальных гастрономических традиций.

