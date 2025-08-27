Нерадивый папаша из Омской области едва не лишился автомобиля за долг по алиментам

После развода житель поселка Горьковский вел приятную во всех отношениях жизнь — не трудоустраивался, неофициально занимался пассажирскими перевозками на такси и проживал на всем готовом с родителями. По итогу, 39-летний папаша накопил за четыре месяца почти стотысячный долг перед своим четырехлетним сыном. Чтобы побудить мужчину исполнить решение суда, судебные приставы вынесли постановление об аресте автомобиля, принадлежащего неплательщику, а также привлекли его к обязательным работам на 40 часов.