В Новосибирске планируют построить крупнейший частный технопарк России

«Новониколаевский» займет площадь 170 тысяч квадратных метров в здании бывшего торгового центра «Нoрд-Мол» и будет представлять собой комплекс из пяти кластеров. Первый корпус на две трети посвящен беспилотным технологиям и производству, оставшаяся часть отведена под биотех — разработку лекарств, БАДов и решений для сельского хозяйства. Второй корпус полностью займут креативные индустрии с акцентом на продвижение традиционных ценностей.