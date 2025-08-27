В свердловских селах и деревнях фельдшеры смогут заменять врачей

Как уточняется, в 2025 году планируется обучить пятьдесят таких специалистов. Суть проекта в том, что для фельдшеров специалистами разработаны программы по углубленному обучению. Например по профилям: отоларингология, фтизиатрия, онкология, дерматовенерология и так далее. После этого обучения они смогут выполнять отдельные функции специалиста и вести наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями.