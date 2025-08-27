В свердловских селах и деревнях фельдшеры смогут заменять врачей

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова обсуждала запуск пилотного проекта «Фельдшер — помощник врача». Он позволяет повышать компетенции фельдшеров, работающих в малых городах и селах. Об этом сообщает Информационный портал Свердловской области.
Как уточняется, в 2025 году планируется обучить пятьдесят таких специалистов. Суть проекта в том, что для фельдшеров специалистами разработаны программы по углубленному обучению. Например по профилям: отоларингология, фтизиатрия, онкология, дерматовенерология и так далее. После этого обучения они смогут выполнять отдельные функции специалиста и вести наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями.
— Татьяна Савинова заявила, что замещения узкого специалиста не произойдет. Речь идет о передаче определенных компетенций и возможности более профессионального диалога фельдшера с узким специалистом. Также для представления своего пациента на телемедицинской консультации, — сказано в сообщении.
Такой подход поможет решить вопрос кадрового голода, считают власти региона. Свердловские медицинские организации и вузы должны помочь трудоустроиться по специальности выпускникам. Пилотный проект по углубленному обучению среднего медперсонала позволит сделать медицину доступнее для жителей уральской глубинки.