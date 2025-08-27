Томский политех запустит производство сплиттеров для источников излучения

«Сегодня в России строится сразу несколько источников синхротронного и нейтронного излучения нового поколения — Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), источник синхротронного излучения с лазером на свободных электронах “СИЛА”, Российский источник фотонов (РИФ), высокопоточный исследовательский реактор “ПИК” и другие. Всего к 2030 году по поручению Правительства будет создано не менее 18 новых экспериментальных станций. А в ближайшей перспективе их число приблизится к 120 в стране. Все эти установки требуют высокоточных комплектующих и научного оборудования. И Томскому политеху, уже зарекомендовавшему и проявившему себя в области ускорительных технологий, есть что предложить рынку», — отмечает и. о. ректора Томского политехнического университета Леонид Сухих, чьи слова приводятся в сообщении.