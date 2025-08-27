Умер оперный певец Сергей Алексашкин

Сергей Алексашкин служил в Мариинском театре в течение 36 лет. В театре отметили, что он гастролировал в разных странах мира, как приглашенный солист выступал в Метрополитен-опере, театре Ла Скала, Королевском оперном театре Ковент-Гарден и других. Сотрудничал с выдающимися дирижерами. Коллектив Мариинского театра выразил соболезнования родным и близким артиста.