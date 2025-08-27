В Крыму мигрантам разрешили работать только в двух сферах

В Крыму мигрантам теперь разрешено работать только в двух сферах: строительстве и туризме, заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире «Россия 24».
При этом Аксенов подчеркнул, что в регионе ведется строгий контроль за ситуацией и проверка компаний, нанимающих иностранных рабочих.
«Еще раз хочу сказать, что это не вопрос вероисповедания или национальности, это вопрос безопасности», — отметил глава республики.
В том числе Аксенов снова высказался за ужесточение миграционной политики. Как и ранее, он считает, что необходимо запретить мигрантам привозить семьи в Россию, если они прибывают работать по трудовой визе. По его словам, в этом нет никакой необходимости.