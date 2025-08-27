В омском Немецком поселке, подтопленном ливнями, проводятся работы по водоотведению

В Немецком поселке в Кировском округе, подтопленном обильными ливнями, активно продолжаются работы по водоотведению. Специалисты решают как оперативные задачи по откачке воды, так и стратегические: ведется реконструкция ливневой канализации, строительство водоотводных канав, промывка водопропускных труб.
Непосредственная откачка воды выполняется силами БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и АО «ОмскВодоканал». На устранение последствий разгула стихии предприятия ежедневно выделяют несколько ассенизаторских бочек. На текущий момент машины выполнили 152 рейса, откачано около 1100 куб. м воды возле 49 домов.
На улицах Луначарского, Седова, 22 Декабря, Граничная работала мотопомпа, сейчас на контроле в Немецком поселке находятся четыре адреса.
Окружные бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства провели промывку водопропускных труб по улицам 5 Декабря, 22 Декабря, Володарского, Тургенева. В ближайших планах — проведение работ по обустройству водоотводных канав по улице Седова от улицы 22 Декабря в сторону улицы Володарского и по очистке водоотводных канав по улице Седова: от ул. Граничной до улицы 22 Декабря.
По улице Муромцева ведется реконструкция ливневой канализации. До конца этой недели здесь планируется завершить укладку трубы, далее здесь будут вестись земляные работы.
«На пересечении улиц Муромцева и 12 Декабря находится очень важный участок ливневой канализации. Весь массив ливневых стоков с улиц Седова и Володарского, где возникают подтопления в связи с осадками и подъемом грунтовых вод, уводится через этот участок. Было принято решение о его реконструкции, здесь прокладывается новая пластиковая труба, которую будет легче обслуживать и водоотвод будет более качественным», — рассказал Анатолий Калюк, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кировского округа.
Также специалист отметил, что для решения проблемы подтоплений на территории Немецкого поселка необходимо комплексное решение. За август на территории Немецкого поселка были обустроены водоотводные канавы улицам Луначарского и Тургенева, заменены существующие водоотводные канавы по улицам Дунаевского и 22 Декабря, где были уложены бетонные лотки. Работы, итогом которых станет более качественная система отвода воды, также будут продолжены в следующем году.
Напомним, после обильных дождей в Немецком поселке был введен режим повышенной готовности. Территорию обследовали специалисты. Как отметили эксперты, подтопленные строения расположены в основном ниже уровня прилегающих земельных участков. Специалисты окружной администрации по заявлениям жителей продолжают обследование жилых домов, в целом за август поступило порядка 60 обращений, по 53 составлены акты.
Ситуация в поселке находится на личном контроле главы округа Алексея Наседкина, работает оперативный штаб помощи жителям. Обращения принимаются ежедневно с 08:30 до 20:00 по телефону 55−51−53. Также звонки круглосуточно принимают в Единой дежурно-диспетчерской службе города по телефону 78−78−78.