В омском Немецком поселке, подтопленном ливнями, проводятся работы по водоотведению

«На пересечении улиц Муромцева и 12 Декабря находится очень важный участок ливневой канализации. Весь массив ливневых стоков с улиц Седова и Володарского, где возникают подтопления в связи с осадками и подъемом грунтовых вод, уводится через этот участок. Было принято решение о его реконструкции, здесь прокладывается новая пластиковая труба, которую будет легче обслуживать и водоотвод будет более качественным», — рассказал Анатолий Калюк, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кировского округа.