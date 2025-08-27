Историк рассказал о героической операции «Смерш» в 1945 году

Задачами «смершевцев» в ходе боевых действий против Японии и после ее капитуляции были захват сотрудников японских спецслужб и полицейских органов, их агентуры, изъятие документации, задержание и арест членов антисоветских организаций, а также бежавших в разное время на территорию Маньчжурии и Кореи изменников Родины. Уже к 18 сентября 1945-го было задержано и арестовано 2249 человек, из них 317 были официальными сотрудниками Японских военных миссий, выполнявших функции разведывательных органов, отметил Зданович.