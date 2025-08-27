Впервые прошли наблюдения за рождением частиц звездной пыли в планетарной туманности

Используя мощности этого зонда, ученые составили карту и изучили структуру планетарной туманности NGC 6302, расположенной в созвездии Скорпиона на расстоянии в 3,36 тыс. световых лет от Земли и похожей по форме на яркую космическую «бабочку». Полученные «Джеймсом Уэббом» снимки указали на то, что разные части это туманности, в том числе ее плотный центральный регион, похожий по форме на бублик, и крылья «бабочки», содержали в себе разные формы звездной пыли, что указывает на разные механизмы ее образования.