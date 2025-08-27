Ричмонд
В Волгоградской области трудятся 1,5 миллиона жителей

Специалисты Волгоградстата подсчитали число трудовых ресурсов в Волгоградской области.

Источник: РИА "Новости"

Выяснилось, что в прошлом году в Волгоградской области численность трудовых ресурсов составляла 1430,5 тыс. человек, из них 94,2% — трудоспособное население в трудоспособном возрасте.

Еще около 1169,2 тыс. человек находятся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Из них 70,7% работают в организациях, 26,7% — в сфере предпринимательской деятельности без образования юрлица.

Больше всего занятого населения (19,6%) трудятся в сфере торговли и ремонта автотранспортных средств, 13,7% — обрабатывающего производства, 10,6% — сельском, лесном хозяйстве, 9,5% — в сфере строительства и еще 8,7% — в сфере транспортировки и хранения.