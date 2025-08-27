В Волгоградской области трудятся 1,5 миллиона жителей

Еще около 1169,2 тыс. человек находятся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Из них 70,7% работают в организациях, 26,7% — в сфере предпринимательской деятельности без образования юрлица.