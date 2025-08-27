Мининфраструктуры: из-за жаркой погоды вводятся дополнительные рейсы до Янтарного

«28 августа в связи с наступившей жаркой погодой добавляются два рейса автобуса № 120 по направлению в Янтарный. Отправление будет осуществляться из Калининграда в 9:30 и 10:30. Кроме того, также начиная с завтрашнего дня, 28 августа, автобус № 161А по маршруту Калининград — посёлок Светлое (через Ушаково) возвращается на свою схему движения», — отмечается в сообщении.