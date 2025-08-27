Заявления от жителей 11 домов приняли в Ростове после атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА от жителей 11 домов поступило 26 заявлений. Оперативную информацию по состоянию на 14 часов 27 августа опубликовала глава администрации Ленинского района города Юлия Мищук.
На Станиславского, 42 власти зафиксировали повреждение восьми стеклопакетов в подъезде. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Поврежденные стекла должны заменить «в кратчайшие сроки» представители РСУ-12.
На Московской, 31 дом уже открыт, управляющая компания проводит уборку территории. На Московской, 29 планируется инструментальное обследование безопасности здания.
По всем вопросам можно обращаться на горячую линию (в диспетчерскую службы МКУ «УЖКХ» Ленинского района) или в оперативный штаб на Серафимовича, 25.
Напомним, после воздушной атаки в переулке Халтуринском прошедшей ночью горела кровля четырехэтажного жилого дома. Огнем было охвачено 250 кв. метров, возгорание оперативно локализовали. Тогда же 15 эвакуированных жильцов здания разместили в пункте временного размещения, в школе № 55. Пострадавших не было. Сейчас действует локальный режим ЧС.
