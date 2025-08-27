Ричмонд
Появятся новые остановки: в Челябинске изменится маршрут автобуса № 130

В Челябинске маршрут автобуса № 130 изменится с 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Автобус № 130 изменит в Челябинске схему движения и будет заезжать в поселок Аэропорт № 2. По новому маршруту он начнет курсировать с 1 сентября. Об этом сообщили в «Организаторе перевозок Челябинской области».

Изменения вводятся по поручению губернатора Алексея Текслера. На улице Еланка обустроят новые остановочные пункты: «ул. Ветровая», «ул. Еланка» и «пос. Аэропорт № 2».

Остальная часть маршрута остается без изменений. Актуальное расписание будет доступно на официальном сайте городского транспорта gortrans74.ru.