Появятся новые остановки: в Челябинске изменится маршрут автобуса № 130

Автобус № 130 изменит в Челябинске схему движения и будет заезжать в поселок Аэропорт № 2. По новому маршруту он начнет курсировать с 1 сентября. Об этом сообщили в «Организаторе перевозок Челябинской области».
Изменения вводятся по поручению губернатора Алексея Текслера. На улице Еланка обустроят новые остановочные пункты: «ул. Ветровая», «ул. Еланка» и «пос. Аэропорт № 2».
Остальная часть маршрута остается без изменений. Актуальное расписание будет доступно на официальном сайте городского транспорта gortrans74.ru.