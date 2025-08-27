Роскомнадзор напомнил, что не ограничивал работу Google Meet

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Роскомнадзор на фоне жалоб россиян на сервис для видеосвязи и звонков Google Meet напомнил, что не ограничивал его работу.
«Ограничительные меры в отношении сервиса не предпринимались», — сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее, в среду утром, пользователи сервиса из России стали жаловаться на работу сайта и мобильного приложения, следует из данных детектора для отслеживания сбоев Downdetector. Больше всего жалоб поступало от жителей Санкт-Петербурга, а также Архангельской, Калининградской, Вологодской и Костромской областей.
На прошлой неделе россияне уже жаловались на работу Google Meet. Тогда Роскомнадзор заявил РИА Новости, что не причастен к ухудшению работы сервиса.
Агентство также направило запрос в Google.