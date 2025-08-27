Юг России стал лидером по популярности совместных накоплений

Согласно исследованию финансовых аналитиков, жители южных регионов проявляют наибольший интерес к совместным накопительным счетам в стране. Целых 59% опрошенных в ЮФО уже имеют или планируют открыть такой продукт, что превышает общероссийские показатели.
По данным ВТБ, наиболее популярная цель для совместных накоплений — крупные покупки: 34% респондентов в ЮФО откладывают на улучшение жилищных условий или приобретение автомобиля. При этом южане готовы откладывать более существенную часть дохода: 42% считают комфортным направлять на совместный счет 10−20% заработка. Каждый десятый житель ЮФО готов ежемесячно перечислять более 20% семейного бюджета — при общероссийском показателе в 8%.
Интересно, что почти половина жителей юга полностью доверяют партнерам в управлении общими финансами, тогда как треть предпочитает сохранять контроль над операциями. Это объясняет популярность таких банковских сервисов, как уведомления о транзакциях, лимиты на снятие средств и гибкое управление доступом.
— Совместные накопительные счета становятся удобным инструментом планирования крупных расходов. Мы видим, что интерес к ним на Юге России выше, чем в среднем по стране, и этот тренд продолжает усиливаться. Для многих семей это возможность организовать финансы так, чтобы все участники чувствовали себя уверенно и защищено. Особенно актуально это в условиях, когда крупные цели требуют долгосрочного подхода и дисциплины. Совместный счет позволяет распределить нагрузку, сделать процесс накоплений прозрачным и при этом гибким. Банк развивает цифровые сервисы с учётом этих ожиданий: клиенты могут контролировать движение средств, устанавливать лимиты и получать полный набор инструментов для управления общими финансами, — отметил заместитель управляющего ВТБ в Ростовской области по розничному бизнесу Максим Алексеев.