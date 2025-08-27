Юг России стал лидером по популярности совместных накоплений

— Совместные накопительные счета становятся удобным инструментом планирования крупных расходов. Мы видим, что интерес к ним на Юге России выше, чем в среднем по стране, и этот тренд продолжает усиливаться. Для многих семей это возможность организовать финансы так, чтобы все участники чувствовали себя уверенно и защищено. Особенно актуально это в условиях, когда крупные цели требуют долгосрочного подхода и дисциплины. Совместный счет позволяет распределить нагрузку, сделать процесс накоплений прозрачным и при этом гибким. Банк развивает цифровые сервисы с учётом этих ожиданий: клиенты могут контролировать движение средств, устанавливать лимиты и получать полный набор инструментов для управления общими финансами, — отметил заместитель управляющего ВТБ в Ростовской области по розничному бизнесу Максим Алексеев.