Роскомнадзор уведомил Flickr о необходимости удалить запрещенные материалы

Роскомнадзор уведомил Flickr о необходимости удалить нарушающие закон материалы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Роскомнадзор уведомил фото- и видеохостинг Flickr о необходимости удалить материалы, которые нарушают законодательство РФ, заявили РИА Новости в ведомстве.

«Роскомнадзор направил уведомление администрации фото- и видеохостинга Flickr о необходимости незамедлительного удаления материалов, нарушающих российское законодательство», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время в единый реестр запрещенной информации внесено 8 страниц ресурса flickr.com на основании решений судов и уполномоченных органов.

Там добавили, что среди выявленных нарушений — вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность, распространение экстремистских материалов, пропаганда суицида и распространение детской порнографии.

Роскомнадзор регулярно направляет уведомления Flickr с 17 февраля 2025 года. Однако, несмотря на неоднократные обращения, администрация ресурса не предприняла никаких действий по удалению запрещенной информации, сообщили в ведомстве.