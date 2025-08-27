Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 28 августа 2025

Отключение горячей воды в Иркутске 28 августа 2025 года коснется Свердловского и Правобережного округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, специалисты будут проводить ремонтные работы, чтобы в будущем не было аварийных ситуаций.
Отключение горячей воды в Иркутске 28 августа 2025.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Академическая, 2, 28/3 и Карла Либкнехта, 46, — уточняется в сообщении.
В Свердловском районе на улице Академическая воды не будет с 13:00 до 22:00, в домах на улице Калинина — с 10 утра до 20 вечера. По остальным адресам в округе водоснабжение прекратят с 9 ура 28 августа до 12 часов 29 августа.
В двух домах на улице Карла Либкнехта в Правобережном округе временные неудобства продлятся с 9:00 до 18:00.
В некоторых дома Свердловского района горячей воды не будет два дня. Фото: тг-канал оператора тепловых сетей.