«Не вздумаете пробовать!»: в омском дендросаде созрели ядовитые плоды

Проблемой стало обильное плодоношение экзотических растений дендросада имени Г. И. Гензе. Как оказалось, многие из них привлекательны на вид, но при этом весьма ядовиты. Предостережение омичам опубликовал сегодня, 27 августа, телеграм-канал «Управление по охране животного мира».
«Внимание, красота обманчива: ядовитые растения! Большинство гостей сада гуляют без сопровождения гида и, не обладая специальными знаниями, могут по незнанию сорвать и попробовать аппетитно выглядящие ягоды или плоды. Это простое любопытство способно нанести непоправимый вред здоровью. Мы призываем всех посетителей быть крайне бдительными и не пробовать никакие части растений без консультации со специалистом», — говорится в тревожном сообщении телеграм-канала.
Сейчас знаменитый омский дендросад имени Г. И. Гензе переживает пик своей красоты: пышное цветение сменяется обильным плодоношением. Однако, как оказалось, за этой внешней привлекательностью многих растений скрывается серьезная опасность для омичей. Остается открытым вопрос: зачем высаживать в этом популярном парке ядовитые растения? Ведь парк посещают омичи с детьми. Они могут прельститься красивой ягодкой и после угодить на больничную койку с серьезным отравлением.