«Не вздумаете пробовать!»: в омском дендросаде созрели ядовитые плоды

Сейчас знаменитый омский дендросад имени Г. И. Гензе переживает пик своей красоты: пышное цветение сменяется обильным плодоношением. Однако, как оказалось, за этой внешней привлекательностью многих растений скрывается серьезная опасность для омичей. Остается открытым вопрос: зачем высаживать в этом популярном парке ядовитые растения? Ведь парк посещают омичи с детьми. Они могут прельститься красивой ягодкой и после угодить на больничную койку с серьезным отравлением.