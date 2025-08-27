Мэр Омска Сергей Шелест проинспектировал ход работ в школе № 82

Мэр города Сергей Шелест проинспектировал ход выполнения работ в школе № 82 в Советском округе, где на финишную прямую вышел капитальный ремонт. Как сообщил Сергей Шелест по итогам поездки, открытие школы сдвигается с 1 сентября на 1 октября. Причина — задержка в поставке фасадных панелей и серьезный объем дополнительных работ.
«Самая трудоемкая часть, оставшаяся на сегодня — утепление и облицовка фасада, и без этого никак не обойтись. По словам директора школы — Натальи Николаевны Артамоновой, в актовом зале, столовой и части кабинетов зимой было совсем неуютно, дети и учителя мерзли. Теперь, с учетом замены батарей и утепленных стен, картина изменится», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Внутри школы подрядчику осталось завершить монтаж сантехники, дверей, выключателей и розеток, завершить ремонт в спортзале. Работы на объекте проводит ООО «РТС-групп». По итогам поездки мэр Сергей Шелест призвал подрядчика максимально ускориться с завершением ремонта.
«Качество капитального ремонта достойное, школу, действительно, не узнать, но дело надо доводить до конца. Знаю, как родители учеников, особенно начального звена, ждут открытия образовательного учреждения», — отметил глава города.
Отметим, что ход капитального ремонта образовательных учреждений стоит на личном контроле главы муниципалитета. За последние дни Сергей Шелест также побывал в школах № 11, 21, 107, 133 и 18. Работы здесь проходят по графику — обновленные школы распахнут свои двери уже 1 сентября.