Мэр Омска Сергей Шелест проинспектировал ход работ в школе № 82

«Самая трудоемкая часть, оставшаяся на сегодня — утепление и облицовка фасада, и без этого никак не обойтись. По словам директора школы — Натальи Николаевны Артамоновой, в актовом зале, столовой и части кабинетов зимой было совсем неуютно, дети и учителя мерзли. Теперь, с учетом замены батарей и утепленных стен, картина изменится», — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.