Суд отправил самарскую активистку-иноагента Ольгу Цуканову на принудительные работы

В январе 2025 года стало известно о возбуждении в отношении активистки уголовного дела. Тогда же Ольгу Цуканову (признана Минюстом иноагентом) объявили в федеральный розыск, а затем задержали. Об активистке известно, что она была соратницей политика Светланы Лады-Русь (Пеуновой) (признана Минюстом РФ иноагентом) и ранее участвовала в муниципальных выборах и представляла партию «Воля» (признана экстремистской и запрещена в РФ).