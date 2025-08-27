Детский омбудсмен Москвы дала рекомендации по выбору одежды для школьников

«Возьмите своего ребенка за руку и пройдите весь маршрут от дома до дверей школы и от школы до дверей дома, обращая внимание на пешеходные переходы, на знаки светофора, на припаркованные машины. Несколько раз это надо сделать за руку, даже если вы планируете своего ребенка водить до школы и обратно, бывают разные ситуации… Ваш ребенок не должен растеряться, он должен знать этот безопасный маршрут», — подчеркнула Ярославская.