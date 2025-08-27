На российском синхротроне СКИФ добились циркулирующего пучка электронов

Левичев пояснил, что при запуске ускорительного комплекса пучок некоторое остается неустойчивым и не может летать постоянно, что нужно для экспериментов. «Сейчас мы нацелены, чтобы энергию этого циркулирующего пучка, который пока что 200 мегаэлектронвольт, до 3 ГэВ. Я очень рад, что сейчас у нас есть фактически работающий бустер», — сказал физик, добавив, что процесс увеличения мощности планируется осуществить осенью.