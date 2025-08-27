Зарубежные участники наращивают присутствие в консорциуме МЦИ МБИР

Он отметил, что этот процесс сопровождается непростой переговорной работой. «Консорциум — это сложный финансово-правовой механизм, в рамках которого мы пытаемся урегулировать большое количество вопросов будущего взаимодействия участников в рамках консорциума на много лет вперед. С партнерами, которые планируют присоединиться, возникает много технических вопросов. Надо, например, на 15, на 50 лет вперед согласовать основные механизмы сотрудничества участников по всему спектру вопросов работы консорциума, обеспечить распределение ресурсов между участниками консорциума в соответствии с их вкладами при разных сценариях и тому подобное. Все это приводит к множеству вопросов, которые шаг за шагом урегулируются в процессе переговоров», — отметил он.