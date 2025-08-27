Ричмонд
Правительство Новосибирской области и Ассоциация «Отечественный софт» заключили соглашение о сотрудничестве

Соглашение направлено на консолидацию усилий российских разработчиков программного обеспечения и развитие импортозамещения.

Подписание состоялось в присутствии губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и председателя правления ассоциации Натальи Касперской. Договор закрепляет намерения о совместной работе по обмену опытом, знаниями и ресурсами для создания и тестирования отечественного программного обеспечения, сообщает телеграм-канал «Новосибирская область. Официально».

По словам губернатора, несмотря на достижения в сфере российского ПО, компании остаются разрозненными и новое соглашение поможет устранить информационные барьеры, объединить усилия и стимулировать совместные разработки.

Наталья Касперская подчеркнула, что в ассоциацию входят более 300 российских компаний, и она занимается поддержкой отечественных разработчиков, продвижением платформенных решений и защитой интересов участников рынка. Она выразила надежду, что после подписания соглашения к ассоциации присоединятся новосибирские компании.

Согласно указу Президента РФ, к 2030 году не менее 80% организаций ключевых отраслей экономики должны использовать российское программное обеспечение, что делает подобные инициативы стратегически важными для технологической независимости страны.