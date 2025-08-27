Правительство Новосибирской области и Ассоциация «Отечественный софт» заключили соглашение о сотрудничестве

Наталья Касперская подчеркнула, что в ассоциацию входят более 300 российских компаний, и она занимается поддержкой отечественных разработчиков, продвижением платформенных решений и защитой интересов участников рынка. Она выразила надежду, что после подписания соглашения к ассоциации присоединятся новосибирские компании.