Центр бокса открыли в Городце 27 августа

27 августа в Городце состоялось торжественное открытие Центра бокса. Об этом написал руководитель нижегородского госпредприятия «Лидеры спорта» и заслуженный мастер спорта РФ Андрей Гоголев.
Напомним, Центр бокса является подразделением ФОКа «Александр Невский». Строительство комплекса велось около двух лет. Проект курировал Андрей Гоголев.
«Это не просто спортивный зал. Это храм силы и мужества, школа характера и дисциплины, кузница будущих побед России. Это место, где спорт становится судьбой, а судьба превращается в историю», — написал Андрей Гоголев.
В честь открытия центра прошла матчевая встреча между сборной Нижегородской области и командой Московской области (Люберцы).