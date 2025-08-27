Ричмонд
Опрос: ограничения продажи алкоголя

Редакция Новостей Mail запускает исследование, чтобы оценить мнение россиян о новых инициативах по ограничениям на продажу алкоголя, их влиянии на уровень потребления, а также определить, какие меры читатели считают наиболее эффективными для снижения употребления спиртного.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко выступил с инициативой сокращения времени розничной торговли алкоголя. Сейчас на федеральном уровне продажа алкоголя разрешена с 8:00 до 23:00.

В рамках инициативы предлагается вернуть советский режим продажи алкоголя — с 11:00 до 19:00. Чтобы россияне успели адаптироваться, часы продажи предлагается сокращать постепенно — на один час в год. Например, с 9:00 до 22:00, в следующий год с 10:00 до 21:00 и так далее, пока продажа не будет ограничена интервалом с 11:00 до 19:00.

Также рассматривается возможность запрета на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни, за исключением заведений общественного питания. Дополнительно Рыбальченко предлагает ограничить продажу спиртного в заведениях, где собираются преимущественно семьи с детьми.

По мнению сторонников инициативы, такие меры помогут сократить потребление алкоголя, снизить уровень смертности и уменьшить число отравлений и правонарушений, связанных с употреблением спиртного.