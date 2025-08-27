Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье благоустроили сквер у Ильинского пруда

Там обновили дорожно-тропиночную сеть, установили лавочки и шезлонги.

Источник: Национальные проекты России

Обновленный сквер у пруда в поселке Ильинском Раменского городского округа Московской области открыли для посещения. Его реконструировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе регионального министерства благоустройства.

В сквере у Ильинского пруда обновили дорожно-тропиночную сеть, установили лавочки и шезлонги. Также пространство озеленили, сделали там пирс для рыбаков, мостики и спуски к воде со смотровыми площадками. Помимо этого, рабочие оборудовали места для игр и занятий спортом.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.