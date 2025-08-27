В Подмосковье благоустроили сквер у Ильинского пруда

Обновленный сквер у пруда в поселке Ильинском Раменского городского округа Московской области открыли для посещения. Его реконструировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе регионального министерства благоустройства.
В сквере у Ильинского пруда обновили дорожно-тропиночную сеть, установили лавочки и шезлонги. Также пространство озеленили, сделали там пирс для рыбаков, мостики и спуски к воде со смотровыми площадками. Помимо этого, рабочие оборудовали места для игр и занятий спортом.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.