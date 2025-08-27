В Подмосковье благоустроили сквер у Ильинского пруда

В сквере у Ильинского пруда обновили дорожно-тропиночную сеть, установили лавочки и шезлонги. Также пространство озеленили, сделали там пирс для рыбаков, мостики и спуски к воде со смотровыми площадками. Помимо этого, рабочие оборудовали места для игр и занятий спортом.