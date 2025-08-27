Ричмонд
Появились кадры ликвидации последствий атаки БПЛА в Ленинском районе Ростова

Глава района в Ростове прокомментировала ход восстановительных работ после воздушной атаки.

Источник: Комсомольская правда

Кадры с места ликвидации последствий атаки БПЛА в Ростове-на-Дону опубликовала в своем телеграм-канале глава районной администрации Юлия Мищук.

Судя по фотографиям, на месте происшествия в течение дня велась активная работа по уборке территории.

Напомним, по состоянию на 14 часов 27 августа, на Московской, 31 дом открыли для жильцов, и управляющая компания уже выполняла уборку к этому моменту. На Станиславского, 42 зафиксировали повреждение восьми стеклопакетов в подъезде, их заменят. Угрозы для жизни и здоровья людей нет. На Московской, 29 планируется инструментальное обследование здания.

Во второй половине дня власти приняли 26 заявлений от жителей 11 домов.

