Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Рязанской области школы получили свыше 40 автобусов

Они выйдут на маршруты с 1 сентября.

Школы Рязанской области получили 42 новых автобуса. Они поступили в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям региона.

Школьный транспорт распределен практически по всем районам области. Например, пять автобусов получил Скопинский район, четыре — Рязанский. По три машины распределены в школы Касимовского округа, Пронского, Шиловского и Шацкого районов.

«За три года закупили 250 школьных автобусов — две трети всего автопарка наших школ. Будем и дальше продолжать приобретать новые автобусы. В самое ближайшее время ожидается еще одна поставка — пять новых машин. Их также оперативно отправим в районы для того, чтобы в новом учебном году сельские ребята с комфортом добирались до школы и обратно», — подчеркнул губернатор региона Павел Малков.

Школьные автобусы разной вместимости. Они соответствуют стандартам ГОСТ, оснащены системами навигации ГЛОНАСС и тахографами (приборами, которые записывают данные о скорости, пройденном расстоянии, времени работы и отдыха водителя, а также местоположении транспорта). Новые автобусы выйдут на маршруты уже с 1 сентября.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.