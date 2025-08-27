В Рязанской области школы получили свыше 40 автобусов

«За три года закупили 250 школьных автобусов — две трети всего автопарка наших школ. Будем и дальше продолжать приобретать новые автобусы. В самое ближайшее время ожидается еще одна поставка — пять новых машин. Их также оперативно отправим в районы для того, чтобы в новом учебном году сельские ребята с комфортом добирались до школы и обратно», — подчеркнул губернатор региона Павел Малков.