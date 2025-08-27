В поселке Мийнала в Карелии возвели новый медпункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) возвели в поселке Мийнала в Лахденпохском районе Республики Карелии. Его построили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе администрации главы региона.
Старый медпункт был практически не пригоден для оказания медицинской помощи. Он находился в квартире жилого дома 80-х годов постройки, где давно не было ремонта.
Новый ФАП отвечает современным требованиям. Здание находится в самом центре поселка. Специалисты уже установили пандус и сейчас занимаются внутренней отделкой помещений. В учреждении будет все необходимое — теплые и светлые помещения, включая процедурный кабинет, новое оборудование, свое электроотопление. Все работы должны завершить до конца года.
«Уверен, что посетителям ФАП понравится, а медицинскому работнику Марине Юрьевне Ерофеенко будет комфортно заниматься здесь лечением пациентов и профилактикой заболеваний — проводить вакцинацию, диспансеризацию, консультировать жителей поселка по основам здорового образа жизни», — отметил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.