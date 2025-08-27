В столичном Измайлове возведут новостройку на 103 квартиры

Все квартиры сдадут с чистовой отделкой и застекленными лоджиями. Подъезды сделают удобными для маломобильных жителей. Кроме того, предусмотрены помещения для консьержа и колясочная. Территорию вокруг дома благоустроят и озеленят. Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, а также места для тихого отдыха. Вокруг разобьют газоны, высадят декоративные кустарники и деревья.