В столичном Измайлове возведут новостройку на 103 квартиры

Многоквартирный дом по программе реновации построят на Никитинской улице в столичном районе Измайлово, сообщил председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Новостройка из одной секции будет рассчитана на 103 квартиры. На первом этаже запроектированы помещения для коммерческого использования площадью чуть более 670 квадратных метров с отдельными от жилой части входами», — рассказал Щербаков.
Все квартиры сдадут с чистовой отделкой и застекленными лоджиями. Подъезды сделают удобными для маломобильных жителей. Кроме того, предусмотрены помещения для консьержа и колясочная. Территорию вокруг дома благоустроят и озеленят. Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, а также места для тихого отдыха. Вокруг разобьют газоны, высадят декоративные кустарники и деревья.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.