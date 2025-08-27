Популярный ресторан закрыли в Минске из-за отравлений посетителей. Пока временно. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Речь идет о бистро, расположенном в Партизанском районе на улице Стахановской. Судя по отзывам, заведение настолько популярно, что минчане даже готовы были ждать целый час свободного столика, чтобы поесть в любимом месте. Однако на прошлой неделе ситуация резко изменилась: положительные отзывы сменились на одни негативные, в которых посетители жалуются, что после ужина почувствовали себя плохо, а два человека даже якобы попали в больницу с пищевым отравлением.
Минчане оставили в отзывах сразу несколько жалоб на плохое качество пищи. скриншот.
В районном центре гигиены и эпидемиологии провели внеплановую проверку точки общественного питания. И по ее итогам жалобы минчан подтвердились.
«Выявлены нарушения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части обращения пищевой продукции. По фактам нарушений приостановлена деятельность по оказанию услуг общественного питания до устранения нарушений», — сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии Партизанского района.
